В Луганской области установили карантинные пункты на блокпостах
В Луганской области на полицейских блокпостах установили карантинные пункты.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Отмечается, что 27 марта, глава полиции Луганщины Сергей Колесник вместе с главой военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем, руководителем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Михаилом Пшиком проинспектировали функциональность карантинных пунктов на Сватовском, Лисичанск-Бахмутском и Кременском блокпостах.
«С сегодняшнего дня на этих карантинных пунктах будут круглосуточно находиться полицейские, работники ГСЧС и медики», — говорится в сообщении.
Напомним, с 8 утра 28 марта, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов будет ограничен. Новости Региона - Сегодня, 08:27 165
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Отмечается, что 27 марта, глава полиции Луганщины Сергей Колесник вместе с главой военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем, руководителем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Михаилом Пшиком проинспектировали функциональность карантинных пунктов на Сватовском, Лисичанск-Бахмутском и Кременском блокпостах.
«С сегодняшнего дня на этих карантинных пунктах будут круглосуточно находиться полицейские, работники ГСЧС и медики», — говорится в сообщении.
Напомним, с 8 утра 28 марта, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов будет ограничен. Новости Региона - Сегодня, 08:27 165
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