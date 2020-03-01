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Число заражений COVID-19 в Нью-Йорке увеличилось до 26 697

Sergey Сегодня, 09:1521Новости
Число заражений COVID-19 в Нью-Йорке увеличилось до 26 697
Фото: Reuters
Число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 3585 и составило 26 697, передает RT.
«По состоянию на 18:00 27 марта зарегистрировано 26 697 случаев заражения COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение на сайте мэра города Билла де Блазио.

Отмечается, что число скончавшихся от последствий заражения составляет 450.
Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс., 1544 человека скончались.

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