Число заражений COVID-19 в Нью-Йорке увеличилось до 26 697

«По состоянию на 18:00 27 марта зарегистрировано 26 697 случаев заражения COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение на сайте мэра города Билла де Блазио.

Фото: ReutersЧисло заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 3585 и составило 26 697, передает RT.Отмечается, что число скончавшихся от последствий заражения составляет 450.Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс., 1544 человека скончались.