Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.03.2020

«В 22:19 зафиксирован обстрел по направлению от населенного пункта Водяное к населенному пункту Коминтерново, выпущено пять мин калибром 120 мм», – говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 27.03.202009:00Вооруженные формирования Украины (ВФУ) накануне вечером нанесли удар из 120-мм минометов по окрестностям села Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Информация о жертвах и разрушениях уточняется.