Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

"Россия прислала маски, аппараты для вентиляции легких и людей для дезинфекции наших зданий и городов. Они по-своему совершили жест помощи и солидарности. Италия не та страна, которая из-за помощи должна бояться впасть в какую-то зависимость от других стран. Мы входим в "Большую семерку", мы испытываем трудности и у нас очень много друзей в мире", - сказал министр в интервью Euronews.

Фото: РИА Новости / © Александр ЩербакИталия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, передает РИА Новости.В среду в местной газете la Stampa появился материал, в котором со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалась, 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией "совершенно бесполезны или малополезны" для страны. Автор предлагает, что договоренность премьера Италии Конте и президента РФ Путина может иметь геополитическую окраску. Итальянский лидер якобы согласился принять помощь, чтобы укрепить личные и политические отношения с Москвой, а российский президент "увидел в коронавирусе возможность вклиниться, в том числе физически, в ситуацию в Италии".Отвечая на эти обвинения, посол РФ Сергей Разов в письме главному редактору la Stampa подчеркнул, что "российские военнослужащие, как и их итальянские коллеги, будут рисковать здоровьем, а может быть и жизнью"."Что касается полезности или бесполезности содержательной стороны российской помощи, то, как нам кажется, об этом стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо... где уже погибло 1267 человек, а 7072 остаются инфицированными", - заявил посол.Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, опубликованным в пятницу вечером службой гражданской обороны, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 86 тысяч случаев заражения новым типом вируса, почти 11 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 9134 человек. Таким образом, число зафиксированных случаев в Италии превысило число заразившихся и жертв в Китае, власти которого сообщили о 81,3 тысячи случаях заражения.