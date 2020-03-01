Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист

"Тот, кто здоров, может и должен работать. Больные остаются дома. А тем, кто входит в группы риска, то есть всем, кто старше 65 лет и у кого есть ранее перенесенные заболевания, нужно обеспечить максимальную изоляцию. На них продолжат распространяться текущие ограничения", — заявил экономист.

Фото: ReutersЭкономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, заявил в беседе с газетой Mitteldeutsche Zeitung президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп, передает РИА Новости.По словам эксперта, более длительная изоляция приведет к "драматическим последствиям". Согласно его прогнозу, каждый месяц ВВП федеративной республики будет падать на три процента, причем из-за кумулятивного эффекта за два месяца снижение этого показателя составит десять процентов, а за три — еще больше.Райнт выразил мнение, что борьба с коронавирусом должна идти более "щадящими мерами".Однако он не стал отрицать, что к мнению медиков следует прислушиваться. Тем не менее, считает Райнт, меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а для восстановления хозяйства потребуется много денег и средств.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.