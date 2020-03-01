В России умер еще один пациент с коронавирусом

"Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров", — сказала Савинова.

Фото: © РИА НовостиВ инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова, передает РИА Новости.Накануне состояние мужчины ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что мужчина страдал хроническими заболеваниями. Сейчас специалисты выясняют причину его смерти.