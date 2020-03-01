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В России умер еще один пациент с коронавирусом

root Сегодня, 10:150Новости
В России умер еще один пациент с коронавирусом
Фото: © РИА Новости
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова, передает РИА Новости.
Накануне состояние мужчины ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ.
"Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров", — сказала Савинова.

В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что мужчина страдал хроническими заболеваниями. Сейчас специалисты выясняют причину его смерти.

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