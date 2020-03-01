Савченко рассказала о "глотке воздуха перед смертью" для украинцев

"Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем", — сказала политик.

Фото: РИА НовостиДеньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne, передает РИА Новости.Она подчеркнула, что Украине ни в коем случае нельзя продавать "последнее, что у нее осталось", а вместо этого нужно принудить участников коррупционных схем страны отдать деньги на пополнение национальных резервов.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство активно ведет переговоры с валютным фондом о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов. Условиями для финансовой поддержки были два закона, касающиеся банковской системы и рынка земли.