Киевские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ у Станицы Луганской – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Станицы Луганской. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"Нашими наблюдателями зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ с позиций 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ во время мониторинга ситуации вблизи населенного пункта Станица Луганская", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, кроме того, "в целях оперативного реагирования и недопущения вскрытия международными наблюдателями тяжелого вооружения боевики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для отслеживания перемещения патрулей мониторинговой миссии".

"Так, 26 марта нами зафиксирована работа расчета БПЛА 30-й механизированной бригады, осуществляющего слежку за патрулем миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Попасная", – проинформировали в Народной милиции.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что "данные преступные факты также подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ".

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции сообщали, что киевские силовики обстреляли БПЛА и патруль СММ ОБСЕ в районе Золотого-4.

В оборонном ведомстве Республики также информировали об обстрелах киевскими силовиками беспилотников ОБСЕ в районах поселка Голубовское и Станицы Луганской.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 марта — Луганск