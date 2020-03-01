На что способен модернизированный В«ОмскВ»?

Атомная подводная лодка «Омск» проекта 949А наконец-то вернулась в строй после длительного ремонта, который продолжался 4 года. Известно, что это был не просто плановый ремонт, а полноценная модернизация, в ходе которой крейсер вероятно получил новое вооружение. Многие авторитетные источники разнятся во мнении, но скорее всего «Омск» всё-таки обзавёлся новыми крылатыми ракетами. На что будет способна подлодка теперь? Давайте выясним.АПЛ проекта 949А.По самым скромным оценкам проект модернизации 949АМ предполагает установку в каждую ячейку от бывшего «Гранита», а их на АПЛ было 24 единицы, по 3 ракеты различного назначения. Таким образом их число минимально составит 72 единцы. Однако это в случае самой простой модернизации, если будут полностью вырезаны старые ячейки и оптимизировано освободившееся пространство под новые, то на сотню КР места точно хватит. Однако более вероятный первый вариант, ведь даже такого количества с лихвой хватит на операцию любой сложности, а длительность работ значительно сократится. Особенно хороши подобные АПЛ будут в локальных конфликтах, поливая позиции вероятного противника десятками крылатых ракет, находясь при этом на значительном расстоянии.Источник: bemil.chosun.com.В случае размещения на атомоходе только противокорабельных ракет, он сможет в одиночку, находясь в недосягаемости вражеских противолодочных ракет или торпед, разнести в пух и прах усиленную авианосную ударную группу. А если в арсенале будут «Цирконы», то две-три такие группы. Причём без СБЧ. Напомним, что «Циркон» летит на дальность свыше тысячи километров, а скорость при этом запредельна - около 10000 км/ч. Перехватит такой снаряд невозможно. Кстати, 3М22 универсальна по целям и может с таким же успехом наносить удары по особо важным командным центрам. Всего арсенал модернизированной подлодки будет насчитывать просто огромное количество вооружения. Помимо вышеупомянутого «Циркона» будут «Ониксы» и всё семейство «Калибров», а их там минимум три вида под разные цели и задачи.Модернизированный 949АМ.Кстати, сейчас для флота разрабатывается «Калибр-М». Это крылатая ракета повышенной дальности до 4500 километров минимум (в ядерном и того больше). При этом заявлено, что габариты останутся примерно те же, так как пуск будет осуществляться с используемых на флоте универсальных пусковых установок 3С14. Однако 72 единицы вооружения далеко не предел для «Омска» - часть торпед можно заменить на всё те же «Калибры» и ещё больше увеличить мощность удара по противнику. При таком раскладе боезапас можно дополнить ещё на 16 единиц вооружения и при этом останется 12 ракето-торпед калибра 650-мм для противодействия вражеским АПЛ, хотя никто не отменяет их возможность стрельбы по кораблям.Семейство крылатых ракет "Калибр"Это как раз тот случай, когда можно сказать аналогов нет, вообще. Переделанные под «Томагавки» американские подлодки «Огайо» по универсальности даже близко не стояли, хотя ударный потенциал по сухопутным целям на треть выше. «Омск» лишь первая из четырёх планируемых к подобной переделке подлодок, далее пойдут «Иркутск» и «Челябинск», которые уже находятся на «Звезде» и работа над ними в полном разгаре.Источник