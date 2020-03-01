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Лечитесь в тех больницах, которые построили

root Сегодня, 12:000Новости
Лечитесь в тех больницах, которые построили
Перед законом все равны, но есть те, кто ровнее. Так было всегда. Во все времена. И даже те государства, которые заявляют одним из своих столпов социальную справедливость, грешат наличием негласных привилегий для некоторых категорий граждан либо отдельных представителей социума.
Лечитесь в тех больницах, которые построили

На днях Департамент охраны здоровья КГГА выдал приказ, который определяет, как должны быть оборудованы палаты для VIP-зараженных коронавирусом Covid-19. Документ касается лишь тех лиц, которым предоставляется государственная охрана. Им положена отдельная палата, круглосуточные сестринский пункт и другие особые условия.
Вроде как обычная практика, но население Украины в целом, и Киева в частности, занятое строительством социально-ориентированного государства, включающего в себя определенные модели народовластия, совершенно искренне удивилось тому факту, что в даже в условиях эпидемии есть те, чье лечение от коронавируса обойдется бюджету страны в серьезную сумму.
Мэр Киева Виталий Кличко, человек, чей ораторский талант уже вошел в историю, попытался пояснить данную ситуацию в свойственной ему манере. «Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания на коронавирус - такого нет!» - опроверг Кличко все домыслы журналистов, размышляющих на тему отдельных палат для особо важных персон. Однако буквально несколько секунд спустя мэр Киева подтвердил наличие таких палат. «Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства» - филигранно перечеркнул свои же высказывания об отсутствии VIP-палат Виталий Кличко.
Для того чтобы разобраться с наличием либо отсутствием палат повышенной комфортности для «особых» пациентов, Виталий Кличко был вынужден лично посетить Александровскую больницу, которую население уже успело окрестить учреждением VIP-уровня. Утром 26 марта мэр Киева проинспектировал Александровскую больницу и сделал репортаж с помощью телефона. По результатам визита Кличко заявил, что ничего подобного для депутатов или чиновников нет. Однако, кое-что из того, о чем говорят граждане, действительно имеет место быть, но наличие «особых» палат Кличко обусловлено необходимостью обеспечить готовность медучреждений к госпитализации первого лица государства.
В общем, из «видеорепортажа» Виталия Кличко стало ясно, что VIP-палат в больнице вроде как и нет, но есть «особые» палаты для размещения первых лиц государства и положенной им государственной охраны, в случае если руководство страны свалит невиданная доселе хворь.
Точку в данной непростой истории поставил президент Украины Владимир Зеленский, который в своем видеообращении от 26 марта подчеркнул, что премьер-министру поставлена задача отменить все нормативные акты с требованием VIP-палат. «Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК»», – сказал Зеленский. Получается, что VIP-палаты все же имели место быть, просто Виталий Кличко их не заметил?
Удивительный человек этот Зеленский. Вот так взял и отменил льготы, которые в большей мере распространялись именно на него и членов его ближайшего окружения. В чем смысл такого акта самопожертвования?
Все очень просто. Президент считает, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не должно быть условий лучше, чем у обычного гражданина.
«Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете каково это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», – отметил он.
Тот редкий момент, когда я действительно согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Проблема современной Украины заключается в том, что ею руководят люди, которые не связывают с данной страной ни свое будущее, ни будущее своих детей. Даже будучи лишенными возможности лечиться в заведениях высокого уровня комфорта, они пытаются за бюджетные деньги создать себе такие условия, к которым они привыкли посещая европейские клиники. И самое печальное заключается в том, что создают они подобные условия исключительно для себя, не задумываясь о том, в каких условиях приходится лечиться простым гражданам. Возможно, поместив чиновников, депутатов и бизнесменов в обычные больничные палаты, Зеленский добьется того, что они начнут делать все для того, чтобы в украинских клиниках были созданы такие условия, в которых бы гражданам данного «без пяти минут» европейского государства не пришлось тратить деньги на лечение в клиниках Швейцарии и Израиля.
Именно привычка воровать на Украине, а тратить в Европе, привела к тому, что любой нормальный человек не желает лечиться в тех условиях, которые предлагают ему учреждения здравоохранения Украины. И создание нескольких VIP-палат на территории каждой из крупных больниц не решит данную проблему, а только ее усугубит. А для того, чтобы Украина уже через несколько лет смогла с гордостью говорить об уровне национальной медицины и образования, нужно чтобы украинских политиков, чиновников и предпринимателей обязали лечиться в украинских учреждениях здравоохранения, и учить своих детей в украинских школах и ВУЗах. Только тогда начнутся позитивные сдвиги, и бюджетные деньги пойдут именно на те цели, на которые они были выделены.
Да, и еще. Если вы считаете, что ситуация с системой здравоохранения в России существенно отличается от ситуации в Украине, вы жестоко ошибаетесь. Наши чиновники, политики и бизнесмены, большая их часть, так же предпочитают лечиться в зарубежных клиниках. И именно привычка некоторых наших граждан зарабатывать в России, а тратить в Европе и подтолкнула президента РФ к внесению поправок в Конституцию, которые существенно урежут возможности сотрудников государственного аппарата и заставят их тратить деньги там, где они их заработали. А как по другому?
Алексей Зотье

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