Лечитесь в тех больницах, которые построили

Перед законом все равны, но есть те, кто ровнее. Так было всегда. Во все времена. И даже те государства, которые заявляют одним из своих столпов социальную справедливость, грешат наличием негласных привилегий для некоторых категорий граждан либо отдельных представителей социума.На днях Департамент охраны здоровья КГГА выдал приказ, который определяет, как должны быть оборудованы палаты для VIP-зараженных коронавирусом Covid-19. Документ касается лишь тех лиц, которым предоставляется государственная охрана. Им положена отдельная палата, круглосуточные сестринский пункт и другие особые условия.Вроде как обычная практика, но население Украины в целом, и Киева в частности, занятое строительством социально-ориентированного государства, включающего в себя определенные модели народовластия, совершенно искренне удивилось тому факту, что в даже в условиях эпидемии есть те, чье лечение от коронавируса обойдется бюджету страны в серьезную сумму.Мэр Киева Виталий Кличко, человек, чей ораторский талант уже вошел в историю, попытался пояснить данную ситуацию в свойственной ему манере. «Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания на коронавирус - такого нет!» - опроверг Кличко все домыслы журналистов, размышляющих на тему отдельных палат для особо важных персон. Однако буквально несколько секунд спустя мэр Киева подтвердил наличие таких палат. «Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства» - филигранно перечеркнул свои же высказывания об отсутствии VIP-палат Виталий Кличко.Для того чтобы разобраться с наличием либо отсутствием палат повышенной комфортности для «особых» пациентов, Виталий Кличко был вынужден лично посетить Александровскую больницу, которую население уже успело окрестить учреждением VIP-уровня. Утром 26 марта мэр Киева проинспектировал Александровскую больницу и сделал репортаж с помощью телефона. По результатам визита Кличко заявил, что ничего подобного для депутатов или чиновников нет. Однако, кое-что из того, о чем говорят граждане, действительно имеет место быть, но наличие «особых» палат Кличко обусловлено необходимостью обеспечить готовность медучреждений к госпитализации первого лица государства.В общем, из «видеорепортажа» Виталия Кличко стало ясно, что VIP-палат в больнице вроде как и нет, но есть «особые» палаты для размещения первых лиц государства и положенной им государственной охраны, в случае если руководство страны свалит невиданная доселе хворь.Точку в данной непростой истории поставил президент Украины Владимир Зеленский, который в своем видеообращении от 26 марта подчеркнул, что премьер-министру поставлена задача отменить все нормативные акты с требованием VIP-палат. «Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК»», – сказал Зеленский. Получается, что VIP-палаты все же имели место быть, просто Виталий Кличко их не заметил?Удивительный человек этот Зеленский. Вот так взял и отменил льготы, которые в большей мере распространялись именно на него и членов его ближайшего окружения. В чем смысл такого акта самопожертвования?Все очень просто. Президент считает, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не должно быть условий лучше, чем у обычного гражданина.«Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете каково это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», – отметил он.Тот редкий момент, когда я действительно согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Проблема современной Украины заключается в том, что ею руководят люди, которые не связывают с данной страной ни свое будущее, ни будущее своих детей. Даже будучи лишенными возможности лечиться в заведениях высокого уровня комфорта, они пытаются за бюджетные деньги создать себе такие условия, к которым они привыкли посещая европейские клиники. И самое печальное заключается в том, что создают они подобные условия исключительно для себя, не задумываясь о том, в каких условиях приходится лечиться простым гражданам. Возможно, поместив чиновников, депутатов и бизнесменов в обычные больничные палаты, Зеленский добьется того, что они начнут делать все для того, чтобы в украинских клиниках были созданы такие условия, в которых бы гражданам данного «без пяти минут» европейского государства не пришлось тратить деньги на лечение в клиниках Швейцарии и Израиля.Именно привычка воровать на Украине, а тратить в Европе, привела к тому, что любой нормальный человек не желает лечиться в тех условиях, которые предлагают ему учреждения здравоохранения Украины. И создание нескольких VIP-палат на территории каждой из крупных больниц не решит данную проблему, а только ее усугубит. А для того, чтобы Украина уже через несколько лет смогла с гордостью говорить об уровне национальной медицины и образования, нужно чтобы украинских политиков, чиновников и предпринимателей обязали лечиться в украинских учреждениях здравоохранения, и учить своих детей в украинских школах и ВУЗах. Только тогда начнутся позитивные сдвиги, и бюджетные деньги пойдут именно на те цели, на которые они были выделены.Да, и еще. Если вы считаете, что ситуация с системой здравоохранения в России существенно отличается от ситуации в Украине, вы жестоко ошибаетесь. Наши чиновники, политики и бизнесмены, большая их часть, так же предпочитают лечиться в зарубежных клиниках. И именно привычка некоторых наших граждан зарабатывать в России, а тратить в Европе и подтолкнула президента РФ к внесению поправок в Конституцию, которые существенно урежут возможности сотрудников государственного аппарата и заставят их тратить деньги там, где они их заработали. А как по другому?Алексей Зотье