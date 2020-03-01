Коронавирус, статистика последних суток

Прямо скажем, динамика так себе. Китай на фоне Италии, Испании и США уже незаметен. Но самое плохое это не негативная статистика, а другие факторы.Во-первых выяснилось, что поставка поддельных тестов на коронавирус становится настоящим бизнесом для преступных группировок, вот подробный разбор https://vk.com/wall4633123_453... , и Испания уже влетела на более чем полмиллиона таких тестов с чувствительностью в 30% вместо 80%. Сколько людей с коронавирусом отпущено после таких тестов по домам, не хочется даже думать.Во-вторых, во всем мире граждане забивают на карантин как только могут. Тысячи мудаков, вернувшись из-за рубежа, продолжают ходить на работу, в магазины, рестораны, к друзьям и разносят инфекцию. России это тоже касается в полной мере.Сергей Коляснико