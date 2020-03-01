Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Фото: РИА НовостиСпециальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, сообщает RT со ссылкой на передаёт РИА Новости.Состав прибыл на Киевский вокзал.28 марта в 19:35 поезд N 905 с гражданами Украины отправится в обратном направлении и прибудет в Киев утром 29 марта.Как уточнил представитель РЖД, в пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.Ранее РЖД назначила специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев для организации перевозки граждан России и Украины домой в связи с распространением коронавирусной инфекции.В поезде 18 вагонов и около 800 мест. Он проследует по маршруту без остановок.