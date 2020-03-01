Севастополь: Оперативная сводка на 28 марта. Врачи города призвали горожан оставаться дома

"Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии.

Пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице. Госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы. Диагноз подтверждён по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают удовлетворительно, течение заболевания бессимптомное. К сожалению , эти люди не сообщили о себе и их выявили работники штаба. Ещё раз призываю всех - не подвергайте жизнь окружающих опасности и своевременно сообщайте о себе!

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Роман Проскурнин призвал людей, отдыхавших в отеле Аквамарин с 17 марта сообщить о себе по телефону горячей линии. Собственнику отеля выдана рекомендация закрыть отель на карантин", - обратился к жителям города накануне и.о.губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«В рамках содержания жилого фонда, управляющие компании на основании заявки от собственников проводят дезинфекционную чистку и обработку входных групп, то есть подъездов, в рамках борьбы с распространением бактерий. Это касается всех управляющих компаний города. Вчера мы проводили мероприятия в Балаклавском районе, сегодня организовываем работу в центре. Раствор, раствор, которым обрабатываются поверхности безопасный и не влияет на здоровье. По поручению врио Губернатора проводим такую работу на общественных пространствах в ночной период. Дезинфекцию мы проводим, но рекомендуем жителям соблюдать рекомендации Минздрава и не посещать общественные пространства», – призвал Еегений Горлов.

Пяти пациентам с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции медики оказывают необходимую помощь.Новых случаев заражения по состоянию на 28 марта не зарегистрировано.Всего на сегодняшний день в инфекционной больнице 37 пациентов: четыре человека выписаны, девять поступило. Под наблюдением находится 2421 человек.По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева все управляющие компании города приступили к обработке общественных пространств.В городе действует режим повышенной готовности – это касается и работы всех коммунальных служб, в том числе управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений ГорловНапомним, накануне указом врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева для предотвращения распространения инфекции приостанавливается деятельность развлекательных и спортивных заведений, общепита. Запрещена новая бронь гостиниц, отменён льготный проезд в общественном транспорте.Врачи севастопольских городских больниц №№ 1, 4, 5 и 9 присоединились к всемирному флешмобу #ОставайсяДома. Они призвали жителей города остаться дома, чтобы снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.