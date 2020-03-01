ЛНР позволила жителям с пропиской на подконтрольной Киеву территории вернуться домой (ФОТО)

ЛНР позволила жителям с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через КПВВ у Станицы Луганской. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева."Все прекрасно знают, что на земле произошла одна большая беда – объявлена пандемия в связи с заболеванием коронавирусом. Закрыты границы, - напомнила Кобцева. - Сегодня по согласованию с украинской стороной, прежде всего, по решению главы Республики (Леонида Пасечника), предоставлена возможность людям, которые с регистрацией места жительства на территории, подконтрольной правительству Украины, попасть к себе домой".Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока напомнила, что в рамках превентивных мер Республика с 23 марта закрыла единственный в Республике официальный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская".Она отметила, что глава Республики принял решение позволить гражданам Украины вернуться домой, руководствуясь международными принципами соблюдения прав и свобод человека."Было принято решение о том, чтобы организованные группы граждан, которые имеют постоянную прописку на территории Украины, проводить через линию разграничения, - сказала замминистра. - Списки согласованы с украинской стороной, то есть мы получили подтверждение, что люди пройдут на ту сторону".Сорока сообщила, что организацией списков лиц, нуждающихся в пересечении линии соприкосновения, занималась специальная рабочая группа при МИД ЛНР. Помощь в доставке людей на линию соприкосновения оказало МЧС Республики."Через рабочую группу при Министерстве иностранных дел была собрана информация, люди самостоятельно звонили на телефоны горячих линий, на телефоны МИД, - рассказала она. - Если будут поступать какие-то звонки еще, я подчеркиваю, с уважительной причиной, людей с постоянной регистрацией на территории, подконтрольной Украине, то будем рассматривать возможность таких акций гуманитарного характера и чуть позже"Ранее Министерство иностранных дел ЛНР оказало содействие в возвращении на родину 66 жителей Республики.Ранее глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 512 тыс. человек, из них более 23 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.28 марта — Луганск