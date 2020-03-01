В ОБСЕ рассказали о результате безрезультатных переговоров в Минской ТКГ



Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ОБСЕ отметили, что переговоры в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных областей разведения сил и техники, разминировании гражданских объектов и их окрестностей, открытии новых контрольно-пропускных пунктов и подготовке к обмену.

Экономическая рабочая группа сосредоточила свое внимание на вопросах водоснабжения в некоторых районах Донецкой и Луганской областей за линией соприкосновения, а также пенсионных выплатах.

Политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом Донбасса, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Участники также приняли к сведению тот факт, что проект Консультативного совета обсуждался в Нормандском формате.

«Я призываю стороны в конфликте отреагировать на призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса, чтобы прекратить все военные действия», — заявила Грау.

Дипломат также отметила, что антикоронавирусные меры не должны создавать дополнительные препятствия для доступа СММ на все территории Украины, в частности в зону конфликта на Донбассе.

Беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, подчеркнули в ОБСЕ.

Новости в Мире - Сегодня, 13:12 185 Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау подвела итог последних переговоров по урегулированию донбасского конфликта, которые проводились с 24 по 26 марта в режиме видеоконференций.Об этом сообщает пресс-служба организации.В ОБСЕ отметили, что переговоры в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных областей разведения сил и техники, разминировании гражданских объектов и их окрестностей, открытии новых контрольно-пропускных пунктов и подготовке к обмену.Экономическая рабочая группа сосредоточила свое внимание на вопросах водоснабжения в некоторых районах Донецкой и Луганской областей за линией соприкосновения, а также пенсионных выплатах.Политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом Донбасса, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Участники также приняли к сведению тот факт, что проект Консультативного совета обсуждался в Нормандском формате.«Я призываю стороны в конфликте отреагировать на призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса, чтобы прекратить все военные действия», — заявила Грау.Дипломат также отметила, что антикоронавирусные меры не должны создавать дополнительные препятствия для доступа СММ на все территории Украины, в частности в зону конфликта на Донбассе.Беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, подчеркнули в ОБСЕ.Новости в Мире - Сегодня, 13:12 185

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