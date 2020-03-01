В России выявили 228 новых случаев коронавируса

"За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве", — говорится в сообщении.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА НовостиВ России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.Новые случаи отмечены в 26 регионах, больше всего их в столице.В Москве зафиксировано 114 новых случаев, в Подмосковье — 36, в Санкт-Петербурге — 11, в Краснодарском крае — восемь, в Бурятии — шесть, в Ивановской области — пять.По четыре новых случая зафиксировано в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и в Красноярском крае.В Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и в Татарстане зарегистрировали по три случая.В Чечне, Оренбургской и Новосибирской областях — по два случая.По одному новому случаю выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, а также в Адыгее, Крыму и Пермском крае.Таким образом, общее число заболевших достигло 1264 человека в 62 регионах.Выздоровели за минувшие сутки четверо: двое в Тверской области, по одному — в Самарской и Томской. Всего за все время вылечились 49 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели почти 600 тысяч человек в мире, более 27 тысяч умерли, 131 тысяча выздоровели. В первую тройку по числу летальных исходов входят Италия, Испания и Китай.В условиях пандемии российские власти предпринимают меры по предотвращению распространения инфекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, людей просят оставаться дома. Повсеместно запрещены массовые мероприятия, закрываются магазины, за исключением продовольственных и аптек, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и другие учреждения. Во всех регионах действует режим повышенной готовности.