Паспорта РФ открывают молодежи Донбасса новые возможности для самореализации – профсоюз

Получение жителями ЛНР и ДНР гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке открывает молодежи Донбасса новые возможности для самореализации. Об этом ЛИЦ заявил председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко.Он отметил, что "с получением российского гражданства перед молодежью Донбасса открывается большое светлое будущее"."Я хочу это особо подчеркнуть: выдача российских паспортов открывает большие просторы в самореализации. Наша молодежь может поехать и посмотреть страны ближнего и дальнего зарубежья, может, живя и трудясь в Луганской или Донецкой Народных Республиках, посетить те или иные курсы повышения квалификации на бесплатной основе в качестве граждан Российской Федерации, например, поступая в российские высшие учебные заведения на вторичную специализацию", – сказал Ермоленко."К примеру, врач-уролог Луганской республиканской клинической больницы Ян Шевчук не так давно побывал на курсах по специализации в Санкт-Петербурге. Теперь, используя полученные знания, он успешно оперирует жителей нашей Республики", – добавил профсоюзный лидер.Ермоленко отметил, что в марте нынешнего года он и его супруга стали гражданами Российской Федерации."Это стало для нас очень значимым событием. И считаю, чем больше жителей нашей Республики получат российские паспорта, тем быстрее мы сможем стать субъектом Российской Федерации", – подчеркнул он.Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщали, что по состоянию на 18 марта 2020 года более 90 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.28 марта — Луганск