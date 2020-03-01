Правоохранители подозревают комбрига ВСУ в хищении оружия для продажи – Народная милиция

Украинские правоохранители подозревают командира одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), в организации хищения и вывоза в центральные области Украины стрелкового оружия с целью его продажи. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (полковнику Геннадию) Шаповалову вручено подозрение по факту организации хищения и вывоза в центральные области Украины стрелкового оружия с целью его продажи", – сказал он.

"По предварительным данным следствия, Шаповалов через одного из доверенных командиров рот передавал списанное, якобы неисправное, оружие представителям националистических формирований", – рассказал Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 марта — Луганск