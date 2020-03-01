Три бойца ВСУ дезертировали с оружием из части в зоне "ООС" – Народная милиция

Трое военнослужащих ВСУ самовольно покинули расположение части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), прихватив с собой автоматы с боекомплектами. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"22 марта в районе населенного пункта Макарово трое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады самовольно покинули расположение части со штатным оружием АК-74 и полным боекомплектом", – отметил он.

"Местонахождение беглецов не известно, командование бригады организовало поиски своими силами", – сообщил Осадчий, добавив, что "в штаб так называемой "ООС" доклад о происшествии не поступал".

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 марта — Луганск