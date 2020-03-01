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Диагноз коронавирус подтвердился у луганчанина находившегося в Рубежном на обсервации. Это второй инфицированный в Луганской области

bot Сегодня, 15:150Новости
Диагноз коронавирус подтвердился у луганчанина находившегося в Рубежном на обсервации. Это второй инфицированный в Луганской области
По состоянию на 10:00 28 марта в Луганской области подтвержден второй случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Так, больного изолировали в бокс инфекционного отделения. Он находится под наблюдением медицинских работников с соблюдением всех необходимых норм. Заболевание протекает в легкой форме.

«Это 31-летний житель Луганщины, который живет на временно оккупированной территории. Прибыл на подконтрольную Украине территорию из Польши. Его госпитализация проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.
Все контактные лица выявлены и находятся в самоизоляции. За ними установлен контроль с медико-санитарным надзором», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 14:55 75

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