Военные разъяснили кому они разрешают въезд в Луганскую и Донецкую области



Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.



Кроме этого, при движении из районов проведения операции ограничено перемещение лиц, зарегистрированных и проживающих в Луганской и Донецкой областях, на территорию Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.



Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуют без веских причин не бросать районы постоянного проживания.



Подчеркивается, что пересечение границы областей разрешено:



— перевозчикам продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости, которые обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;

— представителям предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте;

— лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;

— медицинским работникам, которые, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2;

— работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;

— представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;

— представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, осуществляющих обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;

— лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб включенных в состав ООС.



Кроме этого исключения, по отдельному решению, будут предприниматься в случае возникновения у граждан причинам гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельств при наличии соответствующих подтверждающих документов.



За дополнительной информацией следует обращаться в Call-центр Объединенных сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99. Новости Региона - Сегодня, 14:20 85 Пересечение линии проведения операции Объединенных сил со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для лиц, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.Кроме этого, при движении из районов проведения операции ограничено перемещение лиц, зарегистрированных и проживающих в Луганской и Донецкой областях, на территорию Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуют без веских причин не бросать районы постоянного проживания.Подчеркивается, что пересечение границы областей разрешено:— перевозчикам продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости, которые обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;— представителям предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте;— лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;— медицинским работникам, которые, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2;— работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;— представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;— представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, осуществляющих обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;— лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб включенных в состав ООС.Кроме этого исключения, по отдельному решению, будут предприниматься в случае возникновения у граждан причинам гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельств при наличии соответствующих подтверждающих документов.За дополнительной информацией следует обращаться в Call-центр Объединенных сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99. Новости Региона - Сегодня, 14:20 85

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