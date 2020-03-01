США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом

Фото: @ukr.embassy.usa / FacebookПосольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook, передает RT.Эти деньги будут направлены на подготовку лабораторных систем для выявления заболевания коронавирусом, оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19 и т. д.Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составило 311, восемь пациентов скончались.