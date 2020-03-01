СБУ выявила в частях ВСУ факты утраты и хищения вооружения – Народная милиция

Проверка службы безопасности Украины (СБУ) выявила в подразделениях ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") многочисленные факты утраты и хищения оружия и боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"От наших источников в штабе "ООС" получена информация о начавшейся проверке сотрудниками СБУ соединений и воинских частей на предмет выявления фактов утраты вооружения и военной техники", – отметил он.

"Отмечается, что сотрудниками СБУ выявлены факты утраты и хищения более 20 единиц стрелкового оружия и 13 единиц ручных противотанковых гранатометов, а также более тысячи единиц боеприпасов к ним", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что командующему оперативно-тактической группировкой "Север" генералу Петру Ромигайло сотрудниками СБУ "была доведена информация о том, что военнослужащими 25-й бригады допущена утеря вооружения при самовольном оставлении части".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 марта — Луганск