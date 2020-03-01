Командование ВСУ путем обмана принуждает срочников заключать контракты – Народная милиция

Украинское командование в связи с низкой укомплектованностью подразделений обманным путем заставляет военнослужащих срочной службы заключать контракты. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Проблема неукомплектованности подразделений ВСУ заставляет украинское командование идти на ухищрения, обманным путем заставляя военнослужащих срочной службы заключать контракты", - отметил он.

"Так, по информации источника, в связи с переносом призывной компании из-за национального карантина военнослужащих по призыву принуждают заключить краткосрочные контракты на шесть месяцев", - сообщил Осадчий.

Он рассказал, что, воздействуя на психику военнослужащих, "и без того напуганных пандемией, командование ВСУ проводит в частях и соединениях агитационную работу по отбору кандидатов для прохождения службы по контракту".

"Для большей убедительности в соцсетях, которыми пользуются украинские военнослужащие, Главным управлением морально-психологического обеспечения ВСУ распространяется ложный указ об отмене так называемой демобилизации до конца текущего года", - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что укомплектованность бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") составляет менее 60%.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 марта — Луганск