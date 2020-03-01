ВСУ обстреляли Фрунзе, повреждены 10 жилых домов – представительство ЛНР в СЦКК (ФОТО)

Киевские силовики обстреляли поселок городского типа Фрунзе, получили повреждения десять жилых домов. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."27 марта 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины села Крымское по территории Луганской Народной Республики с применением вооружения БМП-2 в поселке Фрунзе зафиксированы повреждения 10 жилых домов", - говорится в сообщении.В частности, повреждены дома на улицах Петровского и Интернациональной."В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений установлено, что обстрел поселка Фрунзе велся с применением вооружения БМП-2 - пушки 2А42 калибра 30 мм, - уточнили в представительстве. - На месте обстрелов обнаружены множественные фрагменты осколочно-фугасно-зажигательных снарядов калибра 30 мм – ОФ47"."Данные инциденты в очередной раз подтверждают, что заявления официальных представителей Киева о приверженности соблюдению режима прекращения огня не соответствуют действительности", - подчеркнули в представительстве ЛНР в СЦКК.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".28 марта — Луганск