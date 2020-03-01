Аваков рассказал, собирается ли он устраивать переворот на Украине

"Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно - идиоты!" - ответил министр в интервью интернет-изданию "Бабель" на вопрос, когда он устроит в стране переворот и займет место президента.

"Я один из самых опытных членов правительства (в кресле с 2014 года), поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек", - сказал министр.

Фото: Reuters / © Gleb GaranichМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не метит на место президента, считает действующую власть компетентной и уверен, что любая попытка переворота будет преодолена в интересах народа, передает РИА Новости.Министр назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в президентское кресло."Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего боятся, а затем просят: вот сейчас спасите нас. Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников", - сказал министр.Аваков заявил, что президент и премьер хорошо выполняют свои функции и призвал не бояться переворота."Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа", - резюмировал он.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.