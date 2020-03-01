Луганчане начали получать смс-сообщения от MINZDRAV. Что с этим делать





Данные смс рассылает луганский Минздрав в рамках мероприятий, определенных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией, поэтому стоит прислушаться.

Берегите себя!

Удобный город - Сегодня, 16:19 0 Абоненты оператора мобильной связи «Лугаком» начали получать СМС-сообщения от MINZDRAV, который рекомендует воздержаться от поездок за пределы «республики».Данные смс рассылает луганский Минздрав в рамках мероприятий, определенных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией, поэтому стоит прислушаться.Берегите себя!Удобный город - Сегодня, 16:19 0

Метки: {keywords}