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Луганчане начали получать смс-сообщения от MINZDRAV. Что с этим делать

robot Сегодня, 16:300Новости
Луганчане начали получать смс-сообщения от MINZDRAV. Что с этим делать
Абоненты оператора мобильной связи «Лугаком» начали получать СМС-сообщения от MINZDRAV, который рекомендует воздержаться от поездок за пределы «республики».

Данные смс рассылает луганский Минздрав в рамках мероприятий, определенных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией, поэтому стоит прислушаться.
Берегите себя!
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