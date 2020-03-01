Луганчане начали получать смс-сообщения от MINZDRAV. Что с этим делать
Абоненты оператора мобильной связи «Лугаком» начали получать СМС-сообщения от MINZDRAV, который рекомендует воздержаться от поездок за пределы «республики».
Данные смс рассылает луганский Минздрав в рамках мероприятий, определенных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией, поэтому стоит прислушаться.
Берегите себя!
Удобный город - Сегодня, 16:19 0
Данные смс рассылает луганский Минздрав в рамках мероприятий, определенных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссией, поэтому стоит прислушаться.
Берегите себя!
Удобный город - Сегодня, 16:19 0
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