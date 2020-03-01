Заявления луганского губернатора Гайдая о готовности области к пандемии не соответствуют действительности



Об этом сообщает Восток-SOS, передает ВВ.

Степень противоэпидемиологической готовности медицинских учреждений, по мнению участников миссии, значительно завышены, что мешает как государственным структурам, так и коммерческом и общественном секторам понять реальное положение дел и оказать необходимую помощь.

Не все медицинские учреждения, определенные как опорные для приема пациентов с симптомами COVID-19, способные оказывать пострадавшим от COVID-19 необходимую помощь.

Так, например, в перечень опорных заведений была включена Станично-Луганская центральная районная больница, медработники которой в ходе общения с участниками мониторинговой группы 22 марта категорически заявляли о неготовности заведения принимать пациентов с симптомами COVID-19. По их словам, больница не укомплектована необходимым медперсоналом, не имеет специально оборудованных койко-мест и необходимого оборудования.

Однако уже 24 марта правозащитники получили информацию и документы, подтверждающие включение Станично-Луганской больницы в перечень опорных, как должную принять не менее 20 пациентов.

До того, в ходе брифинге 24 марта председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что один из пациентов с подозрением на коронавирус уже помещены в инфекционное отделение Станично-Луганской центральной районной больницы.

Кроме констатации искажений, организация дала рекомендации относительно сложившейся ситуации.

Не имея собственных ресурсов для обеспечения учреждений здравоохранения всем необходимым для эффективного противодействия эпидемии коронавируса, органам государственного управления следует привлекать ресурсы коммерческого и общественного секторов. Но искажая информацию о реальном положении дел, о причинах и проявлении проблем государственная власть ограничивает возможности негосударственных институтов понять потребности и эффективно распределить ресурсы, которые они готовы выделить на помощь в борьбе с эпидемией.

Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — осуществить мониторинг обеспечения учреждений здравоохранения, расположенных вдоль линии соприкосновения, необходимым персоналом, медикаментами, оборудованием и средствами защиты. А также провести мониторинг доступа к медицинским услугам граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения.

Понимая необходимость противодействия распространению панических настроений, мы настоятельно рекомендуем органам государственного управления как на региональном, так и на центральном уровнях, не искажать информацию о проблемах и привлекать активную часть украинского общества к обсуждению эффективных стратегий противодействия пандемии, а также ее негативным экономическим и социальным последствиям.

Новости Региона - Сегодня, 15:56 121 По наблюдениям мониторинговой группы, официальные данные, которые озвучивают представители Луганской областной государственной администрации, не соответствуют информации, полученной в ходе полевых исследований непосредственно от персонала медицинских учреждений.Об этом сообщает Восток-SOS, передает ВВ.Степень противоэпидемиологической готовности медицинских учреждений, по мнению участников миссии, значительно завышены, что мешает как государственным структурам, так и коммерческом и общественном секторам понять реальное положение дел и оказать необходимую помощь.Не все медицинские учреждения, определенные как опорные для приема пациентов с симптомами COVID-19, способные оказывать пострадавшим от COVID-19 необходимую помощь.Так, например, в перечень опорных заведений была включена Станично-Луганская центральная районная больница, медработники которой в ходе общения с участниками мониторинговой группы 22 марта категорически заявляли о неготовности заведения принимать пациентов с симптомами COVID-19. По их словам, больница не укомплектована необходимым медперсоналом, не имеет специально оборудованных койко-мест и необходимого оборудования.Однако уже 24 марта правозащитники получили информацию и документы, подтверждающие включение Станично-Луганской больницы в перечень опорных, как должную принять не менее 20 пациентов.До того, в ходе брифинге 24 марта председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что один из пациентов с подозрением на коронавирус уже помещены в инфекционное отделение Станично-Луганской центральной районной больницы.Кроме констатации искажений, организация дала рекомендации относительно сложившейся ситуации.Не имея собственных ресурсов для обеспечения учреждений здравоохранения всем необходимым для эффективного противодействия эпидемии коронавируса, органам государственного управления следует привлекать ресурсы коммерческого и общественного секторов. Но искажая информацию о реальном положении дел, о причинах и проявлении проблем государственная власть ограничивает возможности негосударственных институтов понять потребности и эффективно распределить ресурсы, которые они готовы выделить на помощь в борьбе с эпидемией.Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — осуществить мониторинг обеспечения учреждений здравоохранения, расположенных вдоль линии соприкосновения, необходимым персоналом, медикаментами, оборудованием и средствами защиты. А также провести мониторинг доступа к медицинским услугам граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения.Понимая необходимость противодействия распространению панических настроений, мы настоятельно рекомендуем органам государственного управления как на региональном, так и на центральном уровнях, не искажать информацию о проблемах и привлекать активную часть украинского общества к обсуждению эффективных стратегий противодействия пандемии, а также ее негативным экономическим и социальным последствиям.Новости Региона - Сегодня, 15:56 121

Метки: {keywords}