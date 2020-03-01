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В Луганской области на блокпостах будут дезинфицировать транспорт

robot Сегодня, 16:300Новости
В Луганской области на блокпостах будут дезинфицировать транспорт
В Луганской области на блокпостах «Кременная», «Сватово» и «Лисичанск-Бахмут» будут дезинфицировать транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что на эти блокпостах сейчас обустраивают карантинные посты для контроля состояния водителей и пассажиров, а также обеззараживания транспортных средств.

Также здесь круглосуточно будут работать бригады дезинфекторов в составе работников Нацполиции, ГСЧС и медицины.
В Луганской области зафиксировано уже два случая инфицирования коронавирусом.

С 25 марта здесь введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро 28 марта количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Украине достигло 311 человек, из них 8 случаев летальные. Новости Региона - Сегодня, 15:03 129

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