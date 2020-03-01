Как на блокпостах в Луганской области выявляют больных коронавирусом. ВИДЕО



Как сообщают в пресс-службе Нацполиции в Луганской области, делают это с помощью бесконтактных приборов.

В случае высокой температуры на место вызывают бригаду скорой помощи.

Люди к этим нововведениям относятся спокойно и с пониманием, многие поддерживают новые правила, которые организованы для предотвращения распространения вируса по нашей области.

Напомним 25 марта после выявления первого больного на коронавирус был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Луганской области.

На сегодняшний день в нашей области уже 2 лабораторно подтвержденных случая заражения.

Видео: ГУ Нацполиции Луганской области Новости Региона - Сегодня, 16:40 108 На всех блокпостах Луганщины у водителей и пассажиров полиция проверяет не только документы и багаж но и температуру.Как сообщают в пресс-службе Нацполиции в Луганской области, делают это с помощью бесконтактных приборов.В случае высокой температуры на место вызывают бригаду скорой помощи.Люди к этим нововведениям относятся спокойно и с пониманием, многие поддерживают новые правила, которые организованы для предотвращения распространения вируса по нашей области.Напомним 25 марта после выявления первого больного на коронавирус был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Луганской области.На сегодняшний день в нашей области уже 2 лабораторно подтвержденных случая заражения.Видео: ГУ Нацполиции Луганской области Новости Региона - Сегодня, 16:40 108

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