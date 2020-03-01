Женщина прибыла из Греции и нарушая карантинные обязательства отправилась в Луганск



Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В одном из пунктов пропуска в Луганской области с целью выезда в РФ прибыла 44-летняя гражданка Украины, которая 22 марта прилетела из Греции в аэропорт «Борисполь», где оформила согласие на 14-дневную самоизоляцию.

По информации ГПСУ, она не соблюдала взятых на себя обязательств, поскольку уже 27 марта собиралась пересечь границу. По ее словам, затем она хотела навестить свою дочь в Луганске и якобы не помнила, что подписывала соглашение на самоизоляцию.

Новости Региона - Сегодня, 16:31 95 Пограничники Луганской области на границе с РФ задержали гражданку Украины, которая направлялась в Луганск, нарушая таким образом карантинные обязательства.Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.В одном из пунктов пропуска в Луганской области с целью выезда в РФ прибыла 44-летняя гражданка Украины, которая 22 марта прилетела из Греции в аэропорт «Борисполь», где оформила согласие на 14-дневную самоизоляцию.По информации ГПСУ, она не соблюдала взятых на себя обязательств, поскольку уже 27 марта собиралась пересечь границу. По ее словам, затем она хотела навестить свою дочь в Луганске и якобы не помнила, что подписывала соглашение на самоизоляцию.Новости Региона - Сегодня, 16:31 95

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