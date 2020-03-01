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Женщина прибыла из Греции и нарушая карантинные обязательства отправилась в Луганск

robot Сегодня, 17:000Новости
Женщина прибыла из Греции и нарушая карантинные обязательства отправилась в Луганск
Пограничники Луганской области на границе с РФ задержали гражданку Украины, которая направлялась в Луганск, нарушая таким образом карантинные обязательства.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В одном из пунктов пропуска в Луганской области с целью выезда в РФ прибыла 44-летняя гражданка Украины, которая 22 марта прилетела из Греции в аэропорт «Борисполь», где оформила согласие на 14-дневную самоизоляцию.
По информации ГПСУ, она не соблюдала взятых на себя обязательств, поскольку уже 27 марта собиралась пересечь границу. По ее словам, затем она хотела навестить свою дочь в Луганске и якобы не помнила, что подписывала соглашение на самоизоляцию.
Новости Региона - Сегодня, 16:31 95

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