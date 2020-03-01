Жители ЛНР получили право въезжать в Республику с Украины в исключительных случаях - указ

Глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ, которым поручил ввести дополнительные меры при въезде в исключительных случаях с территории Украины лиц, зарегистрированных на территории Луганской Народной Республики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло более 512 тыс. человек, из них более 23 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, фактов заражения на территории ЛНР не зафиксированы. В рамках превентивных мер Республика с 23 марта закрыла единственный в зоне ответственности ЛНР официальный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская".

Указом главы ЛНР устанавливается, что "в исключительных случаях в гуманитарных целях для недопущения миграционных процессов допускается въезд с территории Украины на территорию Луганской Народной Республики лиц, зарегистрированных на территории Луганской Народной Республики, организованными группами с обязательным:

- осуществлением принудительной госпитализации лиц с повышенной температурой тела и респираторными симптомами;

- размещением в обсервационные отделения сроком на 14 дней при отсутствии указанных выше симптомов".

"Указанный въезд может быть осуществлен по мере необходимости, но не чаще одного раза в две недели, на основании отдельного решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики в соответствии с протокольным порядком, установленным постоянно действующей рабочей группой, созданной в соответствии с указом главы ЛНР от 23 марта 2020 года "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности", – говорится в указе.

Сегодня представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что ЛНР позволила жителям с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской.

Власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса в ЛНР.

28 марта — Луганск