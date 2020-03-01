Мишустин поручил полностью закрыть границы

Фото: РИА НовостиПремьер-министр Михаил Мишустин поручил из-за пандемии коронавируса ограничить движение через российскую границу. Соответствующий документ документ опубликован на сайте правительства, передает РИА Новости.Речь идет об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Ограничение вступит в силу с 0:00 30 марта.Запрет не касается дипломатов и членов их семей, фельдъегерей и курьеров дипломатической связи, а также членов официальных делегаций, выезжающих из страны.Продолжат пропускать через границу россиян — водителей грузовых автомобилей международного сообщения, членов экипажей речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения.Кроме того, под ограничения не попадают россияне, выезжающие из-за смерти близкого родственника, жители Калининградской области, следующие транзитом на основную часть России или обратно, а также граждане России, постоянно проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик.