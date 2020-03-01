Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

root Сегодня, 18:000Новости
В Петербурге умер пациент с коронавирусом
Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости
Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов, передает РИА Новости.
Отмечается, что 1 марта пациент вернулся из-за границы, однако болезнь определили только через 19 дней.
"Как мы видим, проявление болезни не ограничивается 14 днями, может быть до 28 дней, поэтому так важно соблюдать все карантинные меры, ограничить контакты", — сказал Беглов.

Он добавил, что причину смерти пациента установят после вскрытия.
По официальным данным, в России умерли от COVID-19 четыре человека. Кроме того, сообщалось о смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге, но причину его смерти пока устанавливает экспертиза.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: