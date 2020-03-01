В Петербурге умер пациент с коронавирусом

"Как мы видим, проявление болезни не ограничивается 14 днями, может быть до 28 дней, поэтому так важно соблюдать все карантинные меры, ограничить контакты", — сказал Беглов.

Фото: © Алексей Даничев / РИА НовостиПациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов, передает РИА Новости.Отмечается, что 1 марта пациент вернулся из-за границы, однако болезнь определили только через 19 дней.Он добавил, что причину смерти пациента установят после вскрытия.По официальным данным, в России умерли от COVID-19 четыре человека. Кроме того, сообщалось о смерти пациента с коронавирусом в Оренбурге, но причину его смерти пока устанавливает экспертиза.