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В Крыму оценили призывы на Украине создать базу НАТО в Азовском море

Sergey Сегодня, 18:000Новости
В Крыму оценили призывы на Украине создать базу НАТО в Азовском море
Фото: РИА Новости
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал глупостью предложения, звучащие из Украины, по созданию военно-морской базы НАТО в Азовском море, передает РИА Новости.
Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО на юго-востоке Украины в городе Мариуполе Донецкой области. Мотивом для создания базы называется "постоянная угроза и некорректное поведение" России.
"После того потрясения, которое перенесет мир в связи с коронавирусом, тема Украины, и так уже давно не интересная на Западе, отойдет совсем уже на десятые роли. Вот и пытаются некоторые альтернативно одаренные личности такими вот глупыми поводами напомнить об Украине миру", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, с таким же успехом можно зарегистрировать петицию с предложением перенести на Украину стартовую площадку шаттлов США с мыса Канаверал, чтобы защититься от "космической угрозы вторжения".

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