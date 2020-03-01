Более 40 художников приняли участие в конкурсе рисунка "Серебряный штрих" в ЛГАКИ (ФОТО)

Более 40 человек приняли участие в открытом конкурсе академического рисунка "Серебряный штрих" среди учащихся художественных школ и художественных отделений школ искусств ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Луганской академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского, выступившей организатором творческого состязания."В ЛГАКИ имени Матусовского сегодня состоялся традиционный конкурс академического рисунка "Серебряный штрих", организованный факультетом изобразительного и декоративно-прикладного искусства вуза", – говорится в сообщении.Конкурс проходил в очной форме в режиме рисования в реальном времени в номинациях "Натюрморт", "Рисунок головы", "Рисунок обнаженной фигуры".Участники соревновались в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет включительно, от 17 до 19 лет включительно, старше 19 лет.В ЛГАКИ уточнили, что в соответствии с указом главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 конкурс прошел в закрытом режиме, без зрителей и традиционных массовых мероприятий: торжественного открытия, мастер-классов и других."43 участника нынешнего "Серебряного штриха" из Макеевки, Дебальцево, Новосветловки, Краснодона, Алчевска, Стаханова, Ровеньков, Луганска работали в разных мастерских в соответствии с возрастной категорией и номинацией", – рассказали в вузе.В академии добавили, что председателем жюри творческого турнира выступил заслуженный художник России Александр Кулемин, который оценивал работы конкурсантов онлайн из Москвы.В номинации "Рисунок обнаженной фигуры" жюри присудило второе место студентке ЛГАКИ имени Матусовского Кристине Ивченко, третье досталось учащейся детской школы искусств № 5 Стаханова Екатерине Рыбалко. Поощрение в этой номинации получила представительница художественной школы Макеевки Галина Морнева.В номинации "Рисунок головы" все призовые места завоевали студенты отделения изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ имени Матусовского: победительницей стала Илона Харитонова, второе место досталось Ульяне Сметаниной, третье заняла Евгения Екимова.Победу в номинации "Натюрморт" одержала учащаяся детской художественной школы Ровеньков Ева Маркина, второе место завоевала студентка отделения изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ Дарья Кравченко, третье жюри присудило воспитаннице школы № 5 Дебальцево Анастасии Лукашевич. Поощрение в этой номинации получила учащаяся художественной школы Луганска Анна Хоменко.Напомним, конкурс рисунка "Серебряный штрих" впервые прошел в 2003 году на базе колледжа ЛГАКИ, после чего проводился ежегодно за исключением 2014 и 2015 годов. Ранее конкурс был областным, в ЛНР он впервые состоялся в марте 2016 года с участием юных художников из ДНР.В апреле 2018 года более 80 человек приняли участие в XIV открытом конкурсе академического рисунка "Серебряный штрих".28 марта — Луганск