Более 40 художников приняли участие в конкурсе рисунка "Серебряный штрих" в ЛГАКИ (ФОТО)
Более 40 человек приняли участие в открытом конкурсе академического рисунка "Серебряный штрих" среди учащихся художественных школ и художественных отделений школ искусств ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Луганской академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского, выступившей организатором творческого состязания.
"В ЛГАКИ имени Матусовского сегодня состоялся традиционный конкурс академического рисунка "Серебряный штрих", организованный факультетом изобразительного и декоративно-прикладного искусства вуза", – говорится в сообщении.
Конкурс проходил в очной форме в режиме рисования в реальном времени в номинациях "Натюрморт", "Рисунок головы", "Рисунок обнаженной фигуры".
Участники соревновались в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет включительно, от 17 до 19 лет включительно, старше 19 лет.
В ЛГАКИ уточнили, что в соответствии с указом главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 конкурс прошел в закрытом режиме, без зрителей и традиционных массовых мероприятий: торжественного открытия, мастер-классов и других.
"43 участника нынешнего "Серебряного штриха" из Макеевки, Дебальцево, Новосветловки, Краснодона, Алчевска, Стаханова, Ровеньков, Луганска работали в разных мастерских в соответствии с возрастной категорией и номинацией", – рассказали в вузе.
В академии добавили, что председателем жюри творческого турнира выступил заслуженный художник России Александр Кулемин, который оценивал работы конкурсантов онлайн из Москвы.
В номинации "Рисунок обнаженной фигуры" жюри присудило второе место студентке ЛГАКИ имени Матусовского Кристине Ивченко, третье досталось учащейся детской школы искусств № 5 Стаханова Екатерине Рыбалко. Поощрение в этой номинации получила представительница художественной школы Макеевки Галина Морнева.
В номинации "Рисунок головы" все призовые места завоевали студенты отделения изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ имени Матусовского: победительницей стала Илона Харитонова, второе место досталось Ульяне Сметаниной, третье заняла Евгения Екимова.
Победу в номинации "Натюрморт" одержала учащаяся детской художественной школы Ровеньков Ева Маркина, второе место завоевала студентка отделения изобразительного искусства колледжа ЛГАКИ Дарья Кравченко, третье жюри присудило воспитаннице школы № 5 Дебальцево Анастасии Лукашевич. Поощрение в этой номинации получила учащаяся художественной школы Луганска Анна Хоменко.
Напомним, конкурс рисунка "Серебряный штрих" впервые прошел в 2003 году на базе колледжа ЛГАКИ, после чего проводился ежегодно за исключением 2014 и 2015 годов. Ранее конкурс был областным, в ЛНР он впервые состоялся в марте 2016 года с участием юных художников из ДНР.
В апреле 2018 года более 80 человек приняли участие в XIV открытом конкурсе академического рисунка "Серебряный штрих".
28 марта — Луганск
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