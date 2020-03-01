В Москве умерла пациентка с COVID-19

"Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось", — говорится в сообщении.

Фото: © Илья Питалев / РИА НовостиВ Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.Отмечается, что при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.Отмечается, что пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.Умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с зараженными коронавирусом не контактировала.По последним данным, в России зарегистрировали 1264 случая заражения коронавирусом, 49 пациентов уже выздоровели.