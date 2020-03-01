Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

Фото: @zelenskyyua / TwitterПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента, передает RT.Так, например, Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а новым главой Генштаба Украины был назначен бывший заместитель Хомчака — Сергей Корнийчук.Вместе с этим украинский лидер назначил Сергея Наева командующим Объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ООС).Ранее Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности Украины.