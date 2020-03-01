Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

root Сегодня, 19:4613Новости
Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины
Фото: @zelenskyyua / Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента, передает RT.
Так, например, Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а новым главой Генштаба Украины был назначен бывший заместитель Хомчака — Сергей Корнийчук.
Вместе с этим украинский лидер назначил Сергея Наева командующим Объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ООС).
Ранее Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: