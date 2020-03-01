Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 29 марта

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории утром и днем 29 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром, днем 29 марта в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

28 марта — Луганск