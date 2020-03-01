Синоптики прогнозируют 29 марта в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 29 марта будет колебаться от 2 градусов выше нуля ночью до 16 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 28 марта до 21.00 29 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 14-16 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов тепла ночью до 13-15 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 30 марта будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла. 31 марта – переменная облачность, температура воздуха ночью 1-6, днем 5-10 градусов выше нуля.

28 марта — Луганск