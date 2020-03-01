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В Луганске ужесточили меры для въезжающих с Украины в связи с исключительными жизненными обстоятельствами

robot Сегодня, 22:150Новости
В Луганске ужесточили меры для въезжающих с Украины в связи с исключительными жизненными обстоятельствами
В Луганске ввели дополнительные меры при въезде в исключительных случаях с территории Украины лиц, зарегистрированных на территории ЛНР.
Указом главы ЛНР устанавливается, что «в исключительных случаях в гуманитарных целях для недопущения миграционных процессов допускается въезд с территории Украины на территорию Луганской Народной Республики лиц, зарегистрированных на территории Луганской Народной Республики, организованными группами с обязательным:
— осуществлением принудительной госпитализации лиц с повышенной температурой тела и респираторными симптомами;
— размещением в обсервационные отделения сроком на 14 дней при отсутствии указанных выше симптомов».
«Указанный въезд может быть осуществлен по мере необходимости, но не чаще одного раза в две недели, на основании отдельного решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР», — говорится в документе.
Красота и здоровье - Сегодня, 21:55 47

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