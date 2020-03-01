В ЛНР выявлен первый положительный тест на короновирус



Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве .

«Выявлен первый положительный тест у нашего пациента. Я хочу сказать, что это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз», — отметила Пащенко.

Она подчеркнула, что все меры, которые были предприняты на территории региона показали свою эффективность.

По словам Пащенко, пациент этот прибыл, из-за границы, но он находился на самоизоляции, что, как считает министр, очень положительно скажется, надеюсь, на эпидемической ситуации.

Она сообщила, что пациент является жителем Славяносербского района, после появления первых клинических признаков он был сразу госпитализирован в боксированное отделение Луганской городской больницы № 4 и осмотрен.

«Уже начато и лечение, и обследование. Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни», — отметила руководитель ведомства.

«Определен круг лиц, которые подлежали контакту с пациентом. К счастью, это совсем ограниченный круг лиц — это семья, которая сегодня уже осмотрена докторами», — рассказала министр.

При этом она подчеркнула, что тот факт, что пациент с положительным результатом на заболевание новым коронавирусом прибыл из-за пределов ЛНР, «подталкивает к действиям, которые ужесточают меры профилактики».

«Все последующие шаги, которые будут предприняты чрезвычайной противоэпидемической комиссией, будут освещены в дальнейшем», — заверила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 21:41 393 Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат.Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве .«Выявлен первый положительный тест у нашего пациента. Я хочу сказать, что это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз», — отметила Пащенко.Она подчеркнула, что все меры, которые были предприняты на территории региона показали свою эффективность.По словам Пащенко, пациент этот прибыл, из-за границы, но он находился на самоизоляции, что, как считает министр, очень положительно скажется, надеюсь, на эпидемической ситуации.Она сообщила, что пациент является жителем Славяносербского района, после появления первых клинических признаков он был сразу госпитализирован в боксированное отделение Луганской городской больницы № 4 и осмотрен.«Уже начато и лечение, и обследование. Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни», — отметила руководитель ведомства.«Определен круг лиц, которые подлежали контакту с пациентом. К счастью, это совсем ограниченный круг лиц — это семья, которая сегодня уже осмотрена докторами», — рассказала министр.При этом она подчеркнула, что тот факт, что пациент с положительным результатом на заболевание новым коронавирусом прибыл из-за пределов ЛНР, «подталкивает к действиям, которые ужесточают меры профилактики».«Все последующие шаги, которые будут предприняты чрезвычайной противоэпидемической комиссией, будут освещены в дальнейшем», — заверила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 21:41 393

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