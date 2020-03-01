Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

"Между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было контактов по поводу увеличения числа стран в сделке ОПЕК+ или обсуждения совместного соглашения по балансировке цен на нефтяных рынков", - приводит агентство заявление саудовского минэнерго.

"Их спор угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, из-за которого как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка", — пишет Bloomberg.

Фото: © AP Photo / Gary KazanjianРоссия и Саудовская Аравия не намерены идти на попятную в ценовой войне, пишет агентство Bloomberg, передает РИА Новости.В статье сообщается, что Эр-Рияд подтвердил свою неизменную позицию – власти Саудовской Аравии опровергли сообщения о переговорах с Россией.Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Саудовскую Аравию "успокоить" мировые финансовые и энергетические рынки.Странам ОПЕК+ в начале марта не удалось прийти к соглашению ни об изменении параметров соглашения о сокращении нефтедобычи, ни о его продлении. Эр-Рияд настаивал на дополнительном снижении добычи, однако это не устраивало Москву, предлагавшую сохранить действующие условия.В итоге с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь каких-либо обязательств друг перед другом. После этого саудиты объявили, что будут увеличивать добычу, понижать цены и предлагать европейским покупателям большие объемы по скидке. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках. С начала года цены обрушились более чем в два раза.