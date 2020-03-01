Куда пропали патриоты и майданные активисты Украины?

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Вечно митингующие, выступающие против налогов, властей, Зеленского, русского языка и капитуляции перед кем угодно патриоты вдруг исчезли из информационного пространства. Где эти все волонтеры, ратующие за бедных жителей Донбасса, но теряющие неизвестно куда пожертвования? Пропали и грантоеды, спасающие украинскую идентичность, но пока лишь при помощь доносов на людей, говорящих по-русски в магазинах. Куда пропали, хлопцi? Дык, коронавирус на дворе!Китайский коронавирус, пришедший на Украину несколько недель назад, заставил закрыть страну на замок, посадить людей на самоизоляцию, остановить метро и наземный транспорт, закрыть магазины и отменить все культурные мероприятия. И вот эта самая группка людей со светлым сознанием, делающая украинское информпространство ярким и веселым, вдруг первой попряталась по домам. А как же Украину спасать? Нужно же как-то о себе заявлять!Как быть находящемуся в зоне риска лидеру крымско-татарского «меджлиса» (запрещенной в России экстремистской организации) Мустафе Джемилеву с его идеями пойти маршем на Крым? Теперь-то, наверное, придется сидеть дома и надеяться, что зараза обойдет стороной, а Крым как-нибудь в другой раз заберем. Ну или где Петр «парень хоть куда» Порошенко? Пару раз появился в маске в Раде и все - сыдыть в ус не дує, своими «вернем Крым, сместим Зеленского» массы не поднимает.Что делать нардепу со справкой Татьяне Черновол, которая готова и с пулеметом на власть пойти, и через заборы в охраняемые ведомства залезть? И если таких «видных» патриотов, как Джемилева, Черновол, и Порошенко забыть не так просто, то «профессиональные украинцы» мелкого помола должны поддерживать общественный интерес всегда, ибо останутся на задворках и никто за «активную любовь» к Украине не заплатит.Поэтому, поняв, что ситуация с карантином продлится долго, и о них могут забыть, активисты (назовем их так) придумали себе забаву: стали напоминать о себе хотя бы в соцсетях. К примеру, на днях в Киеве некоторые стали петь гимн на балконах, но оценили немногие. Другие – попытались рассказать согражданам, как нужно соблюдать карантин и гигиену. Но тоже вышло не очень. А знаете почему? Потому что на этот карантин и его соблюдение наплевать им же самим. Чего только стоит недавнее заявление жителя Винницы (нежно кидающего зиги), вернувшегося из-за границы, что его карантин не пугает, и бояться стоит только старикам, поэтому соблюдать он предписания властей не собирается.Ольга Переверзева