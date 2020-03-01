Мой итальянский друг

Отслеживая сообщения о динамике распространения коронавируса, вируса COVID-19, можно понять, что самый серьезный ущерб данная форма ОРВИ нанесла Италии.Италия далеко, Италия – часть недружественного России Евросоюза, и поэтому нас мало должны волновать проблемы этого государства, являющегося частью так называемого «западного мира», нашего извечного геополитического противника.Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии на 29 марта 2020: 86498 заражено, 9134 умерло, 10950 выздоровело. Печальная статистика. И эта статистика меня сильно волнует даже несмотря на то, что я никогда не был на территории данного государства, и по факту мне не должно быть никакого дела до проблем одной из стран Евросоюза. Но дело в том, что Италию населяют итальянцы, добрые, отзывчивые и позитивные люди. И именно они сейчас приняли на себя удар вируса COVID-19, который существенно сокращает население данного государства.Нет, конечно можно судить об Италии по тем политикам, которые не испытывают теплых чувств к России и ее гражданам, но я воспитан немного по-другому. Я сужу о государстве прежде всего по его населению, по тому простому большинству, которое не заседает в высоких кабинетах. И эти люди мне совершенно искреннее нравятся, и даже более того, я готов биться об заклад, что они не испытывают какой-либо ненависти или пренебрежения к России.Чтобы вы смогли понять анатомию моих симпатий к итальянцам, я расскажу вам об одном человеке, которого я совершенно искренне считаю своим другом.Эннио Бордато, как он любит говорить сам, итальянец по нации, русский по духу, родился 30 марта 1957 года в г. Роверето. До 2014 года я ничего не слышал об этом человеке, хотя уже в то время Эннио являлся почетным гражданином города Беслан, что само по себе говорило о его немалых заслугах. Эннио долго и качественно занимался реабилитацией детей, ставших участниками бесланской трагедии. Он находил средства для реабилитации этих невольных участников страшнейшей трагедии, вывозил их в Италию и создавал такие условия, которые помогали им вернуться к нормальной жизни. Именно за это в 2009 году ему и было присвоено звание «Почетный гражданин г. Беслана». Присвоено с формулировкой «за организацию благотворительной миссии и помощь в реабилитации детей, пострадавших в трагедии».Эннио я узнал намного позже, в 2014 году, когда я активно занимался гуманитарной деятельностью, направленной на оказание помощи жителям непризнанных республик Донбасса, оказавшихся в зоне АТО. Эннио позвонил мне сам в тот день, когда мы организовывали эвакуацию маленькой жительницы Донецкой области Виктории Магер, пострадавшей в ходе минометного обстрела одного из населенных пунктов. Девочка накрыла своим телом младшую сестру. Сестра не пострадала, Вика получила множественные травмы позвоночника. И вот именно Эннио, итальянец, которого я не знал от слова совсем, предложил мне возложить на него все расходы, связанные с лечением Вики. Выступал он от имени созданной им же организации - Ассоциации «Aiutateci a Salvare i Bambini Onlus», которая и оплатила покупку необходимых для лечения девочки имплантов. Саму операцию сделал совершенно бесплатно другой героический человек, человек с большой буквы – Леонид Рошаль. К слову, Вика сейчас ходит, хотя надежды на столь выдающийся прогресс изначально не было. Но, чудеса все же случаются. Особенно если этому способствуют очень хорошие люди…Помощь Виктории Магер это отнюдь не одноразовая акция, которую вписал в свою биографию Эннио Бордато. На протяжении нескольких лет он регулярно помогал детям Донбасса, лечил раненных, поддерживал онкобольных, помогал медицинским учреждениям непризнанных республик.Теперь вы понимаете, почему я хорошо отношусь к итальянцам и ежедневно прошу всех известных мне богов о том, чтобы они спасли как можно больше жителей этой славной страны? Да, конечно, вы можете сказать, что Эннио – это не более чем приятное исключение, и остальным итальянцам нет совершенно никакого дело ни до детей Беслана, ни до детей Донбасса. Но поверьте мне, это совершенно не так! Те средства, которые Эннио тратил на свои мероприятия, которые в свою очередь спасли сотни и сотни жизней, ему помогали собирать простые итальянцы, которые столь же сильно любят Россию, как сильно и мы должны любить Италию и ее народ.Завтра, 30 марта, Эннио празднует свой день рождения. Празднует его весьма в непростых условиях, переживая пик эпидемии коронавируса, и помогая пережить его тем, кто нуждается в помощи Эннио и его организации.Я прошу от вас лишь поддержки. Поздравьте этого безо всякого сомнения достойного человека, напишите ему пару-тройку теплых слов и скажите всему миру о том, что вам близка трагедия итальянского народа и что вы скорбите о каждом, чью жизнь оборвал вирус COVID-19. Поверьте мне, Италию стоит любить хотя бы за то, что она подарила миру такого прекрасного человека как Эннио Бордато!Ссылки на страницы Эннио Бордато в социальных сетях - https://vk.com/a5b6c и https://www.facebook.com/platosha.karataev . Прошу вас, не пожалейте для этого человека добрых слов!Алексей Зотье