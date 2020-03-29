ВСУ получили партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-80БВ

Вооруженные силы Украины получили очередную партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-80БВ. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) передал ВСУ партию из 13 модернизированных танков, в которую вошли 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года. Отгрузка танков с предприятия произошла 27 марта. Как заявили в Укроборонпроме, всего Харьковский танковый с начала боевых действий в Донбассе отремонтировал и модернизировал около 400 танков Т-64БВ и Т-80БВ.Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ. В ходе модернизации танк получил тепловизионный прицел, новую усовершенствованную динамическую защиту, цифровую радиостанцию турецкого производства, ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, систему информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионную систему наблюдения за окружающей средой, а также средства спутниковой навигации.Модернизированный ГП "ХБТЗ" танк Т-80БВ получил аналогичные улучшения."Харьковский бронетанковый завод" продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области на особом режиме работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентную боеспособность вооруженных сил Украины", - заявил директор завода Вячеслав Стрилец.источник