Роженицам Донбасса так и выдают обещанные «бэби-боксы», компенсацию в 5 тыс. гривен тоже не платят



Решение этих проблем снова отложили на неопределенное время, передают Донецкие Новости со ссылкой на ТК Донбасс.

Так, по словам жительницы Краматорска Людмилы, которая недавно стала бабушкой новорожденного малыша, младенцу все необходимое покупали сами. Хотя в Украине пеленки и подгузники роженицам уже 2 года дарит государство.

«К сожалению, бейби-боксы так и не получили. Почему обделили Донецкую области — непонятно», — делится женщина.

Пакеты малыша в Донецкой области должны были начать раздавать в марте. Но никаких бейби-боксов никто так и не получил.

«Областной перинатальный центр города Краматорска в настоящее время «пакеты малыша» не получал. Информации об их поступлении не было», — отметила старший акушер родильного отделения Ирина Тарасюк.

Матерям, родившим в период с сентября 2018 года по настоящее время, и дети которых давно выросли из пеленок — помощь обещали монетизировать. В расчете — 5 тыс. грн за один «бэби-бокс». Однако, и в этом случае ситуация затянулась.

Как рассказала жительница Краматорска Дарья, ее дочери полгода, но еще не получили ни копейки. «Обидно, что все получают, а мы нет», — говорит Дарья.

В обладминистрации Донетчины отмечают, что область не получала пакеты для малышей, потому что в системе закупок обнаружили коррупционную составляющую. Сейчас все документы для компенсаций, а также получения «бэби-боксов» департаментом соцзащиты разработали. Однако теперь возникла новая преграда — документы должно согласовать профильное министерство.

«Вы знаете, что изменился состав министерства, изменился состав Кабмина и согласно решению, относительно механизма предоставления компенсаций, приходится ждать немного дольше. То есть, вопрос этот сейчас завис на уровне министерства. То же касается пока и самих пакетов», — пояснила пресс-секретарь Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.

Деньги на выплату компенсаций в бюджете области заложены. Осталось только их дождаться. Но сколько ждать — неизвестно. Новости Донецка - Сегодня, 12:20 12 Обещание выдать «бэби-боксы» роженицам Донбасса в марте так и осталось невыполненным. Компенсации семьям, в которых дети уже подросли, по 5 тыс. грн тоже не происходит.Решение этих проблем снова отложили на неопределенное время, передают Донецкие Новости со ссылкой на ТК Донбасс.Так, по словам жительницы Краматорска Людмилы, которая недавно стала бабушкой новорожденного малыша, младенцу все необходимое покупали сами. Хотя в Украине пеленки и подгузники роженицам уже 2 года дарит государство.«К сожалению, бейби-боксы так и не получили. Почему обделили Донецкую области — непонятно», — делится женщина.Пакеты малыша в Донецкой области должны были начать раздавать в марте. Но никаких бейби-боксов никто так и не получил.«Областной перинатальный центр города Краматорска в настоящее время «пакеты малыша» не получал. Информации об их поступлении не было», — отметила старший акушер родильного отделения Ирина Тарасюк.Матерям, родившим в период с сентября 2018 года по настоящее время, и дети которых давно выросли из пеленок — помощь обещали монетизировать. В расчете — 5 тыс. грн за один «бэби-бокс». Однако, и в этом случае ситуация затянулась.Как рассказала жительница Краматорска Дарья, ее дочери полгода, но еще не получили ни копейки. «Обидно, что все получают, а мы нет», — говорит Дарья.В обладминистрации Донетчины отмечают, что область не получала пакеты для малышей, потому что в системе закупок обнаружили коррупционную составляющую. Сейчас все документы для компенсаций, а также получения «бэби-боксов» департаментом соцзащиты разработали. Однако теперь возникла новая преграда — документы должно согласовать профильное министерство.«Вы знаете, что изменился состав министерства, изменился состав Кабмина и согласно решению, относительно механизма предоставления компенсаций, приходится ждать немного дольше. То есть, вопрос этот сейчас завис на уровне министерства. То же касается пока и самих пакетов», — пояснила пресс-секретарь Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.Деньги на выплату компенсаций в бюджете области заложены. Осталось только их дождаться. Но сколько ждать — неизвестно. Новости Донецка - Сегодня, 12:20 12

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