Задержаны более 50 человек переплывшие Северский Донец на лодках со стороны Украины



Об этом на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) сообщил МВД Игорь Корнет.

«В связи со сложившейся достаточно напряженной эпидемиологической ситуацией во всем мире Министерством внутренних дел совместно с корпусом Народной милиции проводятся мероприятия на линии боевого соприкосновения с Украиной — выявляются места незаконного перехода линии боевого соприкосновения. За время проведения мероприятий было задержано более 50 лиц, которые незаконно пересекли линию боевого соприкосновения на лодках через реку Северский Донец», — сказал Корнет.

Он отметил, что все задержанные помещены на 14-дневный карантин, их будут также дополнительно обследовать.

Министр подчеркнул, что МВД и Народная милиция продолжат мероприятия по выявлению мест незаконного пересечения лини соприкосновения.

«Я призываю, если эти данные дойдут до противоположной стороны, что нет смысла так рисковать, все равно эти люди будут задержаны и они не проникнут безнаказанно на территорию нашей Республики», — добавил он. Происшествия - Сегодня, 11:53 137 Правоохранители и военные задержали более 50 человек, которые незаконно пересекли линию соприкосновения и прибыли со стороны Украины.Об этом на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) сообщил МВД Игорь Корнет.«В связи со сложившейся достаточно напряженной эпидемиологической ситуацией во всем мире Министерством внутренних дел совместно с корпусом Народной милиции проводятся мероприятия на линии боевого соприкосновения с Украиной — выявляются места незаконного перехода линии боевого соприкосновения. За время проведения мероприятий было задержано более 50 лиц, которые незаконно пересекли линию боевого соприкосновения на лодках через реку Северский Донец», — сказал Корнет.Он отметил, что все задержанные помещены на 14-дневный карантин, их будут также дополнительно обследовать.Министр подчеркнул, что МВД и Народная милиция продолжат мероприятия по выявлению мест незаконного пересечения лини соприкосновения.«Я призываю, если эти данные дойдут до противоположной стороны, что нет смысла так рисковать, все равно эти люди будут задержаны и они не проникнут безнаказанно на территорию нашей Республики», — добавил он. Происшествия - Сегодня, 11:53 137

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