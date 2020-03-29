Предстоятель Украинской православной церкви призвал верующих выполнять все рекомендации медиков в связи с пандемией коронавируса. ВИДЕО



Видеообращение Предстоятеля показал телеканал «Интер», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сейчас нас постигло горе: в мире распространяется инфекционная болезнь, которая называется коронавирус, — говорит Предстоятель Украинской Православной Церкви. — Поэтому я призываю, как когда-то пророк Иеремия говорил: потерпите, покайтесь и молитесь. И выполняйте то, что сегодня говорят вам медики. Но надейтесь на Бога и старайтесь исправить свою жизнь. Потому что наши грехи являются причиной того, что произошло с нами. Не надо отчаиваться, потому что отчаяние — это уже дыхание смерти. В истории человечества было много бед, которые несли опасность, смерть, угрозу. Но люди мужественно молитвой покаяния все это побеждали — и снова жизнь торжествовало».

Что каждый верующий может и должен делать во время таких непростых вызовов? Как не впасть в отчаяние самому и поддержать близких? Смотрите в обращении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Культура - Сегодня, 13:02 58 Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к многомиллионной православной пастве в связи с ситуацией пандемии коронавируса.Видеообращение Предстоятеля показал телеканал «Интер», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.«Сейчас нас постигло горе: в мире распространяется инфекционная болезнь, которая называется коронавирус, — говорит Предстоятель Украинской Православной Церкви. — Поэтому я призываю, как когда-то пророк Иеремия говорил: потерпите, покайтесь и молитесь. И выполняйте то, что сегодня говорят вам медики. Но надейтесь на Бога и старайтесь исправить свою жизнь. Потому что наши грехи являются причиной того, что произошло с нами. Не надо отчаиваться, потому что отчаяние — это уже дыхание смерти. В истории человечества было много бед, которые несли опасность, смерть, угрозу. Но люди мужественно молитвой покаяния все это побеждали — и снова жизнь торжествовало».Что каждый верующий может и должен делать во время таких непростых вызовов? Как не впасть в отчаяние самому и поддержать близких? Смотрите в обращении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Культура - Сегодня, 13:02 58

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