Врач из Луганска рассказал о реальной ситуации с коронавирусом



Об этом сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, пишет ЛИЦ.

«На сегодня в Республике на обсервации находится 221 человек. Это люди, которые находятся в различных лечебных учреждениях ЛНР под динамическим наблюдением врачей. Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусу СOVID-19 стран. Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают», — сообщил Докашенко.

«По гражданину, госпитализированному вчера, проводятся дополнительные тесты. В целом у нас исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии», — отметил главный санитарный врач Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 12:46 331 В Луганске заявили, что более 220 человек находятся на обсервации в медучреждениях с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Об этом сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, пишет ЛИЦ.«На сегодня в Республике на обсервации находится 221 человек. Это люди, которые находятся в различных лечебных учреждениях ЛНР под динамическим наблюдением врачей. Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусу СOVID-19 стран. Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают», — сообщил Докашенко.«По гражданину, госпитализированному вчера, проводятся дополнительные тесты. В целом у нас исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии», — отметил главный санитарный врач Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 12:46 331

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